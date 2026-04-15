Napoli falso in bilancio | processo a De Laurentiis rischia di tornare davanti al gup

Da ilmattino.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, il procedimento riguardante il presidente di una squadra di calcio potrebbe riprendere dall’udienza preliminare. La Procura contesta a De Laurentiis il reato di falso in bilancio, e la vicenda riguarda un'ipotesi di irregolarità contabili. La questione giudiziaria si concentra sui documenti presentati dalla società, con un possibile riesame della posizione dell’imputato davanti al giudice per le udienze preliminari.

Rischia di ripartire dall'udienza preliminare il procedimento che coinvolge il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a cui la Procura di Roma contesta il reato di falso in.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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