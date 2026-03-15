Le truffe porta a porta | Falsi medici e tecnici ecco come vi ingannano

Le truffe porta a porta, spesso condotte da falsi medici e tecnici, sono in aumento nel Riminese. Dal 2019 al 2023, le vittime tra gli ultra 65enni sono cresciute dal 15,8 al 20,1 per cento. Le truffe si svolgono sia a domicilio sia online, colpendo principalmente persone anziane. Le autorità segnalano un incremento di casi in questa fascia di età nel periodo considerato.

Occhio alle truffe a domicilio e in rete, sempre più numerose anche nel Riminese. Le vittime tra gli ultra 65enni, dal 2019 al 2023, sono passate dal 15,8 per cento al 20,1 per cento del totale. A mettere in guardia anziani e giovani, dando indicazioni su come evitare di cadere nei tranelli, è il Maggiore Mariachiara Soldano, prima donna Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Rimini, in settimana intervenuta sul tema, su invito dell’Inner Wheel Club di Rimini e Riviera, presieduto da Elisabetta Romano. Quali sono le truffe porta a porta più frequenti? "Quella dei finti appartenenti alle Forze dell’ordine. Accade che la vittima riceva la telefonata di una finta divisa o di un finto avvocato, facendo credere che un congiunto è rimasto coinvolto in un incidente stradale, per cui è stato arrestato o è comunque posto in stato di fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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