Un tumore su tre oggi si potrebbe evitare | come l' Intelligenza Artificiale sta cambiando la medicina di precisione e l' impatto che ha su oncologi e pazienti

Un tumore su tre oggi si potrebbe evitare
In Italia, nel 2025, sono stati registrati 390mila nuovi casi di tumore. Secondo l’ultimo rapporto della LILT, il numero di diagnosi è stabile, ma si nota una diminuzione della mortalità e un aumento delle possibilità di sopravvivenza. La scienza sta facendo passi avanti con l’uso dell’intelligenza artificiale, che potrebbe aiutare a prevenire un tumore su tre. Questo cambiamento apre nuove speranze per pazienti e medici, che ora hanno strumenti più efficaci per individuare e trattare le malattie.
Dal cancro si guarisce di più, ma si continua ad ammalarsi. «Eppure un tumore su tre oggi si potrebbe evitare», precisa il Presidente nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), Francesco Schittulli, commentando i dati del rapporto I numeri del cancro in Italia 2025 dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). I tassi di sopravvivenza a cinque anni sono in costante crescita e l’Italia registra una mortalità oncologica inferiore alla media europea, in particolare per i tumori della mammella, del colon-retto e del polmone. Un risultato riconducibile sia all’efficacia dei trattamenti che all’impatto degli screening e della diagnosi precoce. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
