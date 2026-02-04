Un tumore su tre oggi si potrebbe evitare | come l' Intelligenza Artificiale sta cambiando la medicina di precisione e l' impatto che ha su oncologi e pazienti

In Italia, nel 2025, sono stati registrati 390mila nuovi casi di tumore. Secondo l’ultimo rapporto della LILT, il numero di diagnosi è stabile, ma si nota una diminuzione della mortalità e un aumento delle possibilità di sopravvivenza. La scienza sta facendo passi avanti con l’uso dell’intelligenza artificiale, che potrebbe aiutare a prevenire un tumore su tre. Questo cambiamento apre nuove speranze per pazienti e medici, che ora hanno strumenti più efficaci per individuare e trattare le malattie.

