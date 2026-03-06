8 marzo l' omaggio della Pontificia Facoltà teologica di Sicilia

Il preside della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, don Vito Impellizzeri, ha rivolto un messaggio di auguri a tutte le donne in vista dell’8 marzo. In occasione della Giornata internazionale della donna, ha reso disponibili gratuitamente sulla pagina YouTube della facoltà dieci videoclip tratti da un ciclo di seminari dedicati al tema. L’iniziativa si inserisce nelle attività promosse in questa ricorrenza.

Messi a disposizione gratuitamente i 10 videoclip dei seminari tenuti nel 2025 per il contrasto alla violenza di genere e alla violenza sulle donne Dichiara a tal proposito don Vito Impellizzeri: “La Facoltà Teologica ha il compito pubblico di avviare processi di coscienza che abbiano, rispetto alle donne e alla specificità femminile, alla condizione di genere, due caratteristiche: il rispetto e la reciprocità. Noi lo facciamo perché vogliamo avviare processi relazionali maschio-femmina di rispetto e di reciprocità. E questo è il nostro compito pubblico, che si fonda su che cosa? Su due grandi intuizioni, uno lo prendo dalla scrittura, dal libro della Genesi, dove si racconta la creazione della donna, diciamo fuori schema, perché Dio stesso si accorge che la creazione non è completa, non è compiuta, non è piena, senza la donna. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

