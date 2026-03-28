Si conclude il ciclo di incontri con la relatrice presso la Pontificia facoltà Teologica di Sicilia. A causa della guerra, non è stato possibile per la relatrice raggiungere di persona la località prevista, in particolare per l’appuntamento del 25 marzo intitolato “La nostra Gerusalemme”, che comunque si è svolto senza la partecipazione in presenza.

Il preside don Vito Impellizzeri: "Il nostro compito è avviare percorsi formativi e informativi di un pensiero e una teologia per la pace" L’impossibilità, a causa della guerra, di prendere un volo da Tel Aviv per essere presente fisicamente ai diversi incontri, e soprattutto a quello con ingresso libero di mercoledì 25 marzo “La nostra Gerusalemme”, non ne ha vanificato la realizzazione. Samah Jabr, psichiatra, psicoterapeuta, scrittrice palestinese, residente a Gerusalemme est, sua terra natìa, attraverso quattro giorni di dialoghi, resi possibili grazie a video collegamenti, ha condiviso racconti di vita vissuta nei luoghi martoriati dalla guerra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Si chiude il ciclo di incontri con Samah Jabr alla Pontificia facoltà Teologica di Sicilia

Articoli correlati

8 marzo, l'omaggio della Pontificia Facoltà teologica di SiciliaMessi a disposizione gratuitamente i 10 videoclip dei seminari tenuti nel 2025 per il contrasto alla violenza di genere e alla violenza sulle donne...

Leggi anche: Alla libreria Velasquez un ciclo di incontri con gli autori per parlare di sport