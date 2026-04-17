Fabregas onesto | Si cercano sempre alibi ma io chiedo scusa ai tifosi che masterclass di Grosso

Dopo la sconfitta del Como, Cesc Fabregas ha dichiarato di non voler chiedere scuse, assumendosi le proprie responsabilità. Ha rivolto comunque un pensiero ai tifosi, esprimendo rammarico per il risultato. In merito alla partita, l’allenatore spagnolo ha elogiato la strategia adottata dal collega del Sassuolo, definendola una masterclass e sottolineando come la squadra avversaria abbia giocato in modo perfetto per farli soffrire.