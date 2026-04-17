Fabregas onesto | Si cercano sempre alibi ma io chiedo scusa ai tifosi che masterclass di Grosso
Dopo la sconfitta del Como, Cesc Fabregas ha dichiarato di non voler chiedere scuse, assumendosi le proprie responsabilità. Ha rivolto comunque un pensiero ai tifosi, esprimendo rammarico per il risultato. In merito alla partita, l’allenatore spagnolo ha elogiato la strategia adottata dal collega del Sassuolo, definendola una masterclass e sottolineando come la squadra avversaria abbia giocato in modo perfetto per farli soffrire.
Niente scuse per Cesc Fabregas dopo il ko del suo Como. Il tecnico spagnolo si assume le responsabilità, chiede scusa ai tifosi ed esalta la tattica del Sassuolo di Grosso: "Hanno giocato per farci male, sono stati perfetti".🔗 Leggi su Fanpage.it
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