De Zerbi distrutto dopo l'umiliazione del Marsiglia | Io vado dritto Una vergogna e chiedo scusa

Dopo la pesante sconfitta contro il Bruges, Roberto De Zerbi si è presentato in conferenza stampa visibilmente scosso. Il tecnico del Marsiglia ha ammesso di aver fallito e ha chiesto scusa ai tifosi, definendo la eliminazione dalla Champions “una vergogna”. La delusione è palpabile, e ora il club si prepara a rispondere alle critiche in vista delle prossime partite.

Il tecnico italiano del Marsiglia, Roberto De Zerbi è apparso a pezzi in conferenza stampa dopo il terribile KO con il Bruges che è costata l'eliminazione dalla Champions: "Cosa dire? Una vergogna, alzo le mani e chiedo scusa". Poi, riceve l'appoggio di Benatia: "Non c'entra nulla, spero vi siano conseguenze serie per certi giocatori".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su De Zerbi Marsiglia De Zerbi stroncato da Dugarry a Marsiglia: “Non capisce niente. È un mediocre sopravvalutato” Dopo la recente sconfitta contro il Nantes, Roberto De Zerbi è stato oggetto di critiche da parte di Christophe Dugarry, che ha definito il tecnico italiano Zambrotta è tornato a casa dopo la delicata operazione alle gambe: “Ora vado piano, ma dritto” Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su De Zerbi Marsiglia De Zerbi, il tecnico che ama le polemiche: la Francia lo scopre solo ora (L’Équipe)De Zerbi, dopo la vittoria contro il Lens, sfida i giornalisti e risponde a metà conferenza parlando delle critiche più che della partita. ilnapolista.it Marsiglia, De Zerbi ai ferri corti con la stampa francese: le accuse al tecnico. E anche il Manchester United lo scaricaMarsiglia, De Zerbi ai ferri corti con la stampa francese: l'ultimo sfogo scatena le polemiche. E anche il Manchester United lo scarica ... sport.virgilio.it Capello critica Roberto De Zerbi per le sue parole a Sky dopo la sconfitta dell’Olympique Marsiglia per 3-0 contro il Liverpool. “Non posso accettare quello che ha detto”: https://fanpa.ge/jGuwl - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.