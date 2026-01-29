De Zerbi distrutto dopo l'umiliazione del Marsiglia | Io vado dritto Una vergogna e chiedo scusa

Da fanpage.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la pesante sconfitta contro il Bruges, Roberto De Zerbi si è presentato in conferenza stampa visibilmente scosso. Il tecnico del Marsiglia ha ammesso di aver fallito e ha chiesto scusa ai tifosi, definendo la eliminazione dalla Champions “una vergogna”. La delusione è palpabile, e ora il club si prepara a rispondere alle critiche in vista delle prossime partite.

Il tecnico italiano del Marsiglia, Roberto De Zerbi è apparso a pezzi in conferenza stampa dopo il terribile KO con il Bruges che è costata l'eliminazione dalla Champions: "Cosa dire? Una vergogna, alzo le mani e chiedo scusa". Poi, riceve l'appoggio di Benatia: "Non c'entra nulla, spero vi siano conseguenze serie per certi giocatori".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

