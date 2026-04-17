F1 Corea del Sud spinge per tornare in calendario | circuito cittadino a Incheon per il 2028

La Corea del Sud ha annunciato l’intenzione di inserire un circuito cittadino a Incheon nel calendario di Formula 1 per il 2028. La proposta prevede di utilizzare le strade della città come pista temporanea per il Gran Premio, con l’obiettivo di rilanciare l’evento nel Paese. La decisione riguarda anche aspetti economici e geopolitici, oltre a quelli sportivi. La Formula 1 è stata già ospitata in passato in alcune città asiatiche, ma questa sarebbe la prima volta a Incheon.

La prospettiva di un ritorno della Corea del Sud nel calendario della F1 non è soltanto una questione sportiva, ma si inserisce in una dinamica economica e geopolitica molto più ampia. Il progetto presentato per un Gran Premio cittadino a Incheon, previsto già dal 2028, riflette infatti l’interesse crescente del Circus verso i mercati asiatici, oggi considerati strategici per la crescita globale della disciplina. Il tracciato urbano, lungo quasi cinque chilometri e ispirato a modelli di successo come Singapore e Las Vegas, rappresenterebbe un evento-spettacolo più che una semplice gara. L’obiettivo dichiarato è attrarre centinaia di migliaia di spettatori e trasformare il weekend di gara in una piattaforma di intrattenimento integrato, capace di unire sport, turismo e cultura.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Corea del Sud spinge per tornare in calendario: circuito cittadino a Incheon per il 2028 Notizie correlate Leggi anche: L'ambasciatore della Corea del Sud a Napoli: il motivo Corea del Sud, il tribunale condanna l’ex presidente Yoon per insurrezioneL’ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol è stato condannato all’ergastolo dal tribunale distrettuale centrale di Seul per ribellione, per... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: F1 – La Corea del Sud, con la città di Incheon, ci riprova; Rinnovate speranze: la Corea del Sud avanza nei piani di rientro in F1; Corea del Sud, spunta Incheon: pronto un progetto da oltre 1 miliardo; Il presidente di Samsung torna in vetta con 24,6 miliardi: chi sono i più ricchi della Corea del Sud. F1, Corea del Sud spinge per tornare in calendario: circuito cittadino a Incheon per il 2028La prospettiva di un ritorno della Corea del Sud nel calendario della F1 non è soltanto una questione sportiva, ma si inserisce in una dinamica economica ... oasport.it F1: la Corea del Sud vuole ospitare di nuovo un Gran Premio dal 2028La Corea del Sud spera di tornare nel calendario della Formula 1 già nel 2028 con un Gran Premio che si correrebbe sulle strade di Incheon (nord-ovest del Paese). Il circuito, i cui progetti sono stat ... ansa.it Corea del Sud, India, Malesia e Singapore sono molto esposti alla crisi del golfo Persico e rischiano di rimanere senza petrolio. L'articolo del Financial Times tratto dalla rassegna stampa di Liturri x.com Era scappato da nove giorni scavando sotto la recinzione in Corea del Sud. L'episodio ha dato origine a una criptovaluta meme facebook