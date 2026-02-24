L' ambasciatore della Corea del Sud a Napoli | il motivo

L’ambasciatore della Corea del Sud a Napoli, Kim Choon-Goo, visita il Gruppo Space Factory per conoscere i progetti di innovazione tecnologica. La sua presenza è motivata dall’interesse a rafforzare i legami tra i due paesi nel settore spaziale. Durante l’incontro, ha osservato da vicino alcune delle ultime novità sviluppate dall’azienda. La visita si è conclusa con uno scambio di idee e possibili collaborazioni future.

Si è svolta questa mattina, martedì 24 febbraio, alle ore 10.30, la visita dell’Ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia, Kim Choon-Goo, presso la sede del Gruppo Space Factory in via E. Gianturco 31 a Napoli. Il Gruppo Space Factory è specializzato nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie proprietarie per il rientro, il recupero e il riutilizzo di satelliti, oltre che nei servizi per la sperimentazione biopharma e life-sciences in orbita tramite minilaboratori intelligenti (MiniLab). La sede, situata nella zona industriale di Napoli est, si estende su circa 3.000 metri quadrati tra uffici, laboratori, aree espositive e strutture dedicate, tra cui due camere bianche per l’integrazione dei microsatelliti proprietari IRENESAT-ORBITAL e dei MiniLab, l’Officina dello Spazio per lo sviluppo di dimostratori terrestri e una sala di controllo per il monitoraggio in tempo reale delle operazioni orbitali e degli esperimenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

L’ex presidente della Corea del Sud è stato condannato all’ergastoloNel 2024, Yoon Suk-yeol, ex presidente della Corea del Sud, ha ricevuto una condanna all’ergastolo a causa delle sue decisioni durante un periodo di crisi.

Corea del Sud, la Borsa inaugura il nuovo anno: il video della cerimoniaIl mercato azionario della Corea del Sud ha aperto ufficialmente le negoziazioni per il 2026 con una cerimonia di inaugurazione.

ASIA/COREA DEL SUD - L’Ambasciatore coreano presso la Santa Sede, Hyung Sik Shin: Tendiamo una mano di riconciliazione verso la Corea del NordCittà del Vaticano (Agenzia Fides) – Intendiamo superare l'era della disputa e inaugurare una nuova era di coesistenza pacifica e crescita condivisa, promuovendo una pace sostenibile che garantisca ... fides.org

UniPa, Midiri Immaginiamo con ambasciatore Corea scambio e doppi titoliPALERMO (ITALPRESS) - Gli argomenti che portiamo sul tavolo all'ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia sono legati soprattutto alla proiezione internazionale che quest'ateneo intende avere: ... notizie.tiscali.it