Corea del Sud il tribunale condanna l’ex presidente Yoon per insurrezione

Il tribunale di Seul ha condannato Yoon Suk Yeol all’ergastolo per aver imposto la legge marziale nel dicembre 2024, causando tensioni tra le forze politiche. La sentenza arriva dopo un procedimento lungo e controverso, che ha coinvolto anche accuse di insurrezione. La decisione si basa sulla ritenuta responsabilità dell’ex presidente nel tentativo di controllare la piazza pubblica con misure drastiche. La vicenda ha scosso l’opinione pubblica e riaperto il dibattito sulla stabilità politica nel paese. La sua sorte ora è nelle mani della corte suprema.

L’ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol è stato condannato all’ ergastolo dal tribunale distrettuale centrale di Seul per ribellione, per aver imposto brevemente la legge marziale nel dicembre 2024. Il giudice Jee Kui-youn ha dichiarato Yoon colpevole di ribellione per aver mobilitato le forze militari e di polizia nel tentativo illegale di prendere il controllo dell’Assemblea Nazionale a maggioranza liberale, arrestare politici e instaurare un potere incontrollato per un periodo di tempo “considerevole”. Un procuratore speciale aveva chiesto la pena di morte per Yoon, sostenendo che le sue azioni hanno rappresentato una minaccia per la democrazia del Paese e meritano la pena più severa possibile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

