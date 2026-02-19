Corea del Sud il tribunale condanna l’ex presidente Yoon per insurrezione
Il tribunale di Seul ha condannato Yoon Suk Yeol all’ergastolo per aver imposto la legge marziale nel dicembre 2024, causando tensioni tra le forze politiche. La sentenza arriva dopo un procedimento lungo e controverso, che ha coinvolto anche accuse di insurrezione. La decisione si basa sulla ritenuta responsabilità dell’ex presidente nel tentativo di controllare la piazza pubblica con misure drastiche. La vicenda ha scosso l’opinione pubblica e riaperto il dibattito sulla stabilità politica nel paese. La sua sorte ora è nelle mani della corte suprema.
L’ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol è stato condannato all’ ergastolo dal tribunale distrettuale centrale di Seul per ribellione, per aver imposto brevemente la legge marziale nel dicembre 2024. Il giudice Jee Kui-youn ha dichiarato Yoon colpevole di ribellione per aver mobilitato le forze militari e di polizia nel tentativo illegale di prendere il controllo dell’Assemblea Nazionale a maggioranza liberale, arrestare politici e instaurare un potere incontrollato per un periodo di tempo “considerevole”. Un procuratore speciale aveva chiesto la pena di morte per Yoon, sostenendo che le sue azioni hanno rappresentato una minaccia per la democrazia del Paese e meritano la pena più severa possibile. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Corea del Sud, il tribunale condanna l’ex presidente Yoon per insurrezione: chiesta la pena di morteIl tribunale di Seul ha condannato Yoon Suk Yeol, ex presidente sudcoreano, per insurrezione, dopo aver dichiarato la legge marziale nel dicembre 2024.
Corea del Sud, chiesta la pena di morte per l’ex presidente Yoon per l’insurrezione e il golpe fallitoIn Corea del Sud, l'ex presidente Yoon è stato accusato di aver partecipato a un’insurrezione e a un tentativo di colpo di Stato fallito.
Prosecutor Seeks Death Penalty for ex-President Yoon #facts #news #trending #trend #usa #us #america
Argomenti discussi: Corea del Sud: lavorare in un ecosistema iper-competitivo; Milano-Cortina, seconda sconfitta per l’Italia del curling: le Azzurre cedono alla Corea del Sud; Come un local | Tutte le strade portano in un konbini, in Corea del Sud; Droni in Corea del Nord, Pyongyang accusa il Sud: Seul indaga sull'intelligence.
Corea del Sud, l'ex presidente Yoon è colpevole di insurrezione: condannato all'ergastoloL’ex presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol, messo in stato d’accusa nel 2024 dopo aver fatto precipitare il Paese in una crisi costituzionale dichiarando la legge marziale, è stato riconosciuto ... msn.com
Corea del Sud, ex presidente Yoon condannato per tentato golpeIl tribunale ha emesso il verdetto nella prima sentenza sul caso, affermando che Yoon mirava a paralizzare l’Assemblea nazionale inviando truppe al complesso parlamentare dopo aver dichiarato la legge ... ilsole24ore.com
Corea del Sud, ex First lady condannata a 20 mesi di carcere per corruzione (Adnkronos) - Un tribunale di Seul ha condannato l'ex First lady sudcoreana Kim Keon Hee a un anno e otto mesi di carcere per corruzione, in seguito all'incarcerazione del marito Y facebook