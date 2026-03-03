Misterbianco città delle fiere firmato un accordo tra il Comune gli operatori Expo

Oggi a Misterbianco è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Comune e alcuni operatori del settore fieristico, tra cui Expò Mediterraneo ed EuroFiere. L’accordo è stato presentato in conferenza stampa e mira a consolidare il ruolo della città come punto di riferimento nel comparto fieristico locale. La firma coinvolge diverse figure chiave del settore e punta a rafforzare la presenza di Misterbianco nel panorama delle fiere.

È stato firmato oggi e presentato in conferenza stampa il protocollo d'intesa tra il comune di Misterbianco e alcuni degli attori territoriali più strategici del settore fieristico, Expò Mediterraneo ed EuroFiere, finalizzato a rafforzare il ruolo della città etnea come baricentro del comparto e.