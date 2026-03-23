L'affluenza Il dato sull'affluenza definitiva è il primo che il ministero degli Interni diffonderà, dopo la chiusura delle urne, alle 15 di questo lunedì 23 marzo, per il referendum sulla Giustizia. L'affluenza alle 23 di domenica 22 è stata del 46,07%: la percentuale più alta di sempre nel primo giorno di una consultazione confermativa in due date. Il referendum costituzionale prevede una sola scheda di colore verde. Questo è il quesito: Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Referendum sulla Giustizia: affluenza e risultati, No in vantaggio secondo i primi Exit Poll

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Referendum sulla giustizia, 500 mila firme per il No: cosa cambia

Tutto quello che riguarda Exit Poll

Temi più discussi: Boom di votanti al referendum: alle 23 l’affluenza è al 46%. Record al Nord, il Sud arranca; Referendum, l'Italia al voto. Affluenza boom: il 46% alle 23; Italia al voto sulla magistratura, l’affluenza potrebbe essere decisiva; Il dato sull'affluenza alle ore 12 per il referendum costituzionale in provincia di Pescara.

Referendum, Exit poll: No avanti (49/53%), il Sì a 47/51%. I risultati in diretta. Affluenza record: il dato (parziale) oltre il 58%Referendum Giustizia, la diretta. Hanno riaperto i seggi per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di ... ilmessaggero.it

Referendum Giustizia: chiuse le urne, affluenza record (46,07%), è la più alta dal 1995Urne chiuse per il referendum sulla riforma della giustizia. Boom di affluenza, che alle 23 di domenica si è attestata al 46,07% degli aventi diritto. A breve gli Exit Poll (ma i sondaggisti sono in c ... panorama.it

Urne chiuse in tutta Italia per il referendum sulla giustizia. Adesso gli exit poll e l’inizio dello spoglio. Secondo gli Exit poll Swg per La7 il No si attesta tra il 49 e il 53% mentre il Sì in una forchetta del 47-51%. La copertura del campione è del 79%. L’instant poll facebook

Referendum giustizia, exit poll Rai: No 49-53% Sì 47-51% x.com