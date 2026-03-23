AGI - In corso lo spoglio delle schede per il Referendum sulla giustizia. Erano chiamati alle urne 51 milioni di italiani per confermare o meno la riforma della giustizia che introduce, tra l'altro, la separazione delle carriere dei magistrati. Si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Affluenza record col 59% degli aventi diritto al voto. Dai primi Exit Poll emerge una situazione di grande incertezza col No in leggero vantaggio sul Sì: per gli Exit poll Opinio Rai Sì 47-51% e No 49-53%.Dalle proiezioni successive la forbice sembra ampliarsi a favore del No. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Referendum sulla giustizia: affluenza record. Exit Poll: No in vantaggio

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