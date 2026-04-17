Ex poliziotta tiene in casa per 3 anni il corpo della madre a Muggia il parroco | Vivevano in simbiosi

Una donna di 57 anni ha mantenuto in casa il corpo della madre deceduta nel novembre 2022 per circa tre anni. Il parroco del paese ha riferito a Fanpage.it che le due persone vivevano in uno stato di forte vicinanza, definendo questa relazione come una forma di simbiosi. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla fragilità della donna e sulle circostanze della loro convivenza prolungata.

Il parroco di Muggia racconta a Fanpage.it le fragilità della 57enne che ha tenuto in casa il corpo della madre morta nel novembre 2022. Ora seguita da un Centro di salute mentale, è indagata per occultamento e truffa ai danni dello Stato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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