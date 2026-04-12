Muggia cadavere della madre nascosto in casa per anni da ex poliziotta

A Muggia, in provincia di Trieste, è stato scoperto il corpo senza vita di una donna all’interno dell’abitazione della figlia, che era un’ex poliziotta. Il ritrovamento è avvenuto dopo anni di permanenza del cadavere nell’appartamento. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per chiarire le circostanze della morte e i motivi per cui il corpo non fosse stato scoperto prima. La donna deceduta non aveva più contatti con l’esterno da diverso tempo.

Una ex poliziotta di 57 anni avrebbe vissuto, per almeno due anni, in casa con il cadavere della madre morta. La scoperta sarebbe stata fatta dai carabinieri, che avrebbero fatto un controllo presso l’abitazione dopo una segnalazione di una vicina dell’anziana. I fatti sono accaduti a Muggia, in provincia di Trieste. Si indaga per accertare il motivo di un gesto così macabro. Risulterebbe, dalle primissime indagini, che i servizi di salute mentale avevano già provato a contattare la ex poliziotta, allontanata da tempo dall’Arma per presunti problemi psichici. Cosa è successo a Muggia Secondo quanto rivelato da Il Piccolo, nella mattina del 12 aprile, i carabinieri avrebbero fatto irruzione in una villetta a due piani a Muggia, in provincia di Trieste.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Muggia, cadavere della madre nascosto in casa per anni da ex poliziotta Muggia: viveva da due anni con il cadavere della madre in casa nascosto sotto i vestitiA scoprirlo sono stati i carabinieri, quando sono entrati nella casa al civico 24 di viale XX aprile, a Muggia. Leggi anche: Ex poliziotta viveva con il cadavere della madre in casa da due anni: denunciata