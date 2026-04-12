A Muggia, nel territorio di Trieste, i carabinieri hanno trovato il corpo mummificato di una donna di 84 anni, dopo aver ricevuto una segnalazione. La donna viveva da due anni nella stessa casa, senza alcun contatto con l’esterno. La scena descrive un quadro di totale isolamento e abbandono, senza altri dettagli disponibili sulla situazione precedente.

Un tragico scenario di isolamento e abbandono si è consumato a Muggia, nel territorio di Trieste, dove i carabinieri hanno scoperto il corpo mummificato di una donna di 84 anni. La scomparsa della donna, avvenuta presumibilmente oltre due anni fa, è stata scoperta ieri in un’abitazione su due piani caratterizzata da condizioni igieniche estremamente degradate. A essere coinvolta nel procedimento giudiziario è la figlia della defunta, una cinquantatreenne che ricopre il ruolo di ex poliziotta, ora denunciata per occultamento di cadavere dopo essere rimasta a vivere con le spoglie della madre per un lungo periodo. I dettagli del ritrovamento e le indagini in corso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Muggia, horror in casa: vive con il corpo della madre da 2 anni

Muggia: viveva da due anni con il cadavere della madre in casa nascosto sotto i vestitiA scoprirlo sono stati i carabinieri, quando sono entrati nella casa al civico 24 di viale XX aprile, a Muggia.

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