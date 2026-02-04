Cassa integrazione estesa per quasi 4.500 dipendenti ex Ilva | richiesta di proroga al governo

A Taranto, quasi 4.500 lavoratori dell’ex Ilva chiedono al governo di prolungare la cassa integrazione. La situazione resta delicata, con il fumo che ancora si alza dagli altiforni e una crisi che non si ferma. Le aziende aspettano risposte, mentre i dipendenti sperano in una svolta.

A Taranto, dove il fumo delle fiamme degli altiforni si alza ancora basso nel cielo di febbraio, si è acceso un nuovo allarme per il futuro del sistema industriale italiano. Il 4 febbraio 2026, alle 14.30, Acciaierie d’Italia ha presentato al Ministero del Lavoro una richiesta formale per la proroga della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) per 4.450 dipendenti, con una durata prevista di dodici mesi a partire dal 1° marzo. È una cifra che non passa inosservata: quasi la metà dei 9.700 addetti complessivi dell’ex Ilva, un’azienda che negli anni ha attraversato crisi, commissariamenti, trasformazioni e un’identità incerta, ma che ancora oggi rappresenta un pilastro del tessuto produttivo del Sud. 🔗 Leggi su Ameve.eu

