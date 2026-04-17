Nel fine settimana dal 17 al 19 marzo 2026 si svolgono diverse manifestazioni all’aperto. A Bollate si tiene la “Marcia della Fraternità”, mentre ad Arese si celebra “Arese in fiore”. Inoltre, è prevista anche la “Giornata del Verde Pulito”, un’occasione per dedicarsi alla pulizia delle aree verdi della zona. Gli eventi coinvolgono diverse comunità e si svolgono in spazi pubblici all’aria aperta.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Un uomo di 43 anni, residente a Bovisio Masciago, è stato arrestato nel pomeriggio di. Quintali di droga dalla Spagna sui Tir, 13 arresti dei carabinieri tra Monza e Milono.. Servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio il 14 aprile nell’area del Parco delle.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Eventi week-end: “Marcia della Fraternità” a Bollate, “Arese in fiore” e Giornata del Verde Pulito

Notizie correlate

Eventi week-end: Concerto della “Arturo Toscanini” a Bollate e incontro “Francesco e Giotto” a GarbagnateNel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione… Ha detto Jim Rohn, imprenditore e speaker...

Eventi week-end: “Bollate Run”a Castellazzo, San Valentino rock a Cusano, inizio eventi per il CarnevaleCompletamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso… Quando gli automobilisti notano un...