Eventi week-end | Bollate Runa Castellazzo San Valentino rock a Cusano inizio eventi per il Carnevale

Nel fine settimana, tra venerdì 13 e domenica 15 febbraio 2026, si svolgono numerosi eventi in zona, tra cui la “Bollate Run” a Castellazzo, che richiama appassionati di corsa da tutta la provincia, e il concerto rock di San Valentino a Cusano, pensato per le coppie che vogliono festeggiare la festa degli innamorati. Si cominciano anche le prime celebrazioni del Carnevale, con sfilate e maschere che animano le piazze prima del Carnevale Ambrosiano, che quest’anno si terrà il 21 febbraio.

Completamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso. Quando gli automobilisti notano un aumento delle spese per il carburante, spesso attribuiscono la colpa. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare. Le Olimpiadi Invernali sono ufficialmente iniziate e la città di Milano è diventata il cuore. Lezioni sospese in via precauzionale all’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” di Saronno dopo la caduta. Un uomo di 28 anni è stato oggetto di un’ordinanza di custodia cautelare da parte. La Polizia di Stato ha arrestato a Milano una donna italiana di 67 anni per. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Eventi week-end: “Bollate Run”a Castellazzo, San Valentino rock a Cusano, inizio eventi per il Carnevale

Questo fine settimana, da venerdì 9 a domenica 11 gennaio 2026, torna la scena degli eventi locali.

Un fine settimana ricco di eventi a Benevento.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Cosa fare nel weekend del 6, 7 e 8 febbraio a Legnano e nell’Alto Milanese; Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026; Carnevale nell’Alto Milanese tra coriandoli, feste e sfilate. Ecco tutti gli appuntamenti; Eventi | un Weekend di cultura sportiva a Bollate e Le donne e le Olimpiadi a Baranzate.

Eventi week-end: Bollate Runa Castellazzo, San Valentino rock a Cusano, inizio eventi per il CarnevaleQuesto week-end, da venerdì 13 a domenica 15 febbraio 2026, è contraddistinto da tante proposte. Sono numerose le prime iniziative per festeggiare il ... ilnotiziario.net

Eventi: un Weekend di cultura sportiva a Bollate e Le donne e le Olimpiadi a BaranzateQuesta settimana riflettori puntati sulle iniziative del territorio per i giochi olimpici, con gli eventi del prossimo weekend di cultura sportiva a ... ilnotiziario.net

Giulia Longhi!!!! Primo home run stagionale con la casacca Bravas de León nella Liga Mexicana de Softbol per il capitano della nazionale italiana di #softball Bollate Softball 1969 Liga Mexicana de Softbol - facebook.com facebook