Evade dai domiciliari arrestato nella notte dai carabinieri

Questa notte a La Spezia, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 27 anni che era evaso dai domiciliari. Durante un normale servizio di pattuglia, i militari lo hanno riconosciuto e fermato. L’uomo, di origine marocchina, è finito in manette per evasione.

La Spezia, 3 febbraio 2026 – I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia della Spezia, questa notte, durante un normale sevizio di pattugliamento del territorio hanno arrestato – nella flagranza del reato di evasione – un 27enne di origine marocchina. Il giovane straniero, già autore di reati contro il patrimonio, che si trovava ristretto in regime di arresti domiciliari nella propria abitazione nella zona del quartiere Umbertino proprio per la sua condotta, è stato sorpreso da una pattuglia della sezione Radiomobile mentre si trovava fuori di casa senza alcuna autorizzazione per farlo.

