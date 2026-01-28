In manette per droga evade dai domiciliari litiga con un cliente | arrestato di nuovo

Un uomo di 44 anni è finito di nuovo in manette a Isorella. Era già agli arresti domiciliari, ma è evaso e ha continuato a muoversi liberamente. I carabinieri lo hanno fermato dopo aver scoperto che si trovava ancora in giro e che aveva avuto una lite con un cliente. La situazione si è complicata quando, durante un controllo, l’uomo ha reagito in modo aggressivo. È stato arrestato per evasione, ma non è finita qui: nel corso dell’indagine, si è scoperto anche un legame con traffico di droga.

L'uomo era stato fermato lo scorso 9 gennaio in possesso di 70 grammi di cocaina e, da allora, era stato collocato agli arresti tra le mura di casa. Tuttavia, il 23 gennaio, ha deciso di allontanarsi dalla propria abitazione per recarsi da un conoscente, a cui era solito vendere la sostanza stupefacente, per chiedere del denaro. Tra i due è scoppiata una discussione accesa, che ha richiesto l'intervento di una pattuglia dei carabinieri. Identificato immediatamente dai militari, il pusher è stato denunciato e la sua condotta ha portato il pm di turno ad aggravare la misura cautelare, disponendo la sua carcerazione poi eseguita nel pomeriggio del 26 gennaio.

