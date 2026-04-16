Europei judo 2026 oggi | orari giovedì 16 aprile tv streaming italiani in gara

Oggi, giovedì 16 aprile, prende il via la prima giornata dei Campionati Europei di judo 2026, che si tengono a Tbilisi, in Georgia. La competizione coinvolge diversi atleti provenienti da tutta Europa, con alcune gare trasmesse in diretta televisiva e disponibili anche in streaming online. Tra i partecipanti ci sono anche judoka italiani che scendono in pista nelle varie categorie.

Si apre oggi, 16 aprile, la prima giornata dei Campionati Europei di judo 2026, in programma a Tbilisi, in Georgia. La rassegna continentale prende il via con quattro categorie di peso che promettono fin da subito spettacolo e confronti di alto livello: -48 kg, -52 kg, -60 kg e -66 kg. È l’inizio di una settimana intensa, in cui i migliori judoka europei si contenderanno i titoli continentali e metteranno alla prova la propria condizione in un appuntamento chiave della stagione. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI JUDO DALLE 8.00 L’attenzione, almeno in casa Italia, si concentra in particolare sulle categorie femminili, dove le azzurre hanno concrete ambizioni di medaglia.🔗 Leggi su Oasport.it

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