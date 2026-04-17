Europei judo 2026 oggi | orari 17 aprile tv streaming azzurri in gara

Oggi si svolge la seconda giornata degli Europei di judo 2026 a Tbilisi, in Georgia. La competizione ha inizio questa mattina e proseguirà con diverse gare in programma nel pomeriggio. È possibile seguire le sfide in diretta televisiva o in streaming, con gli azzurri impegnati in varie categorie. La manifestazione vede partecipanti provenienti da diversi Paesi europei, pronti a contendersi i titoli continentali.

Oggi, venerdì 17 aprile, seconda giornata di incontri degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia. Nella capitale georgiana prosegue la rassegna continentale e oggi saranno di scena tre categorie di peso: -73 kg uomini; -57 kg, -63 kg donne. I migliori judoka europei si contenderanno i titoli continentali e metteranno alla prova la propria condizione in un appuntamento chiave della stagione. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI JUDO DALLE 8.00 L’Italia punta su Veronica Toniolo, Carlotta Avanzato, Fabio Basile e Leonardo Valeriani per arricchire il proprio medagliere, dopo il bronzo conquistato nella giornata inaugurale da Odette Giuffrida. Le competizioni prenderanno il via alle 8.🔗 Leggi su Oasport.it

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