Europei lotta 2026 | i convocati dell’Italia per Tirana assenti Chamizo e Conyedo

Dal 20 al 26 aprile in Albania si svolge il primo importante evento internazionale della stagione per la nazionale italiana. Per questa occasione, sono stati convocati tredici atleti, ma tra i presenti non figurano alcune delle figure di spicco della squadra. La manifestazione rappresenta un momento di rilievo nel calendario europeo, con le squadre che si preparano alle competizioni del 2026.

Dal 20 al 26 aprile in Albania il primo grande appuntamento internazionale della stagione: l’Italia si presenta con tredici atleti ma senza alcune delle sue stelle principali. I Campionati Europei di lotta 2026 si svolgeranno a Tirana da lunedì 20 a domenica 26 aprile, primo grande evento internazionale della stagione per gli atleti del continente. Sulle materassine della capitale albanese saranno assegnati complessivamente trenta titoli europei, equamente suddivisi tra stile libero, greco-romana e lotta femminile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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