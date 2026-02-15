Milano-Cortina 2026 | Norvegia in testa l’Italia a caccia del record di Lillehammer e lotta per le medaglie

Milano-Cortina 2026: La Norvegia Domina, l’Italia Sogna il Record di Lillehammer. Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono entrate nella fase cruciale, con la Norvegia saldamente in testa al medagliere. L’Italia, ospite di questi Giochi, insegue il sogno di superare le 20 medaglie conquistate a Lillehammer nel 1994, mentre la competizione si fa sempre più serrata tra atleti provenienti da oltre 90 nazioni. La Classifica Aggiornata e la Forza della Tradizione Norvegese. Al momento, la Norvegia guida la classifica con un bottino impressionante: 10 medaglie d’oro, 4 d’argento e 7 di bronzo, per un totale di 21 medaglie.🔗 Leggi su Ameve.eu

