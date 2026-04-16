LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Giuffrida sconfitta in semifinale sarà finale per il bronzo!

Durante le gare degli Europei di judo del 2026, si è disputata la semifinale nella categoria fino a 52 kg. La judoka italiana è stata sconfitta e ora si appresta a competere nella finale per il bronzo. Il tabellone prevede inoltre la finale per l’oro tra una rappresentante di una nazione dell’Est e una francese. Sono programmate anche le finali per il bronzo, con atleti di diverse nazionalità coinvolti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45 Questo il tabellone dei -52 kg: Finale per l’oro KOS Distria KRASNIQI – FRA Amandine BUCHARD Finali per il bronzo HUN Reka PUPP – ITA Odette GIUFFRIDA ESP Ariane TORO SOLER – NED Naomi VAN KREVEL 12.43 Buon attacco di Krasniqi che piazza lo yuko dopo 1? 4? ed avanza in finale. Giuffrida si giocherà il bronzo. 12.41 Buchard è la prima finalista dei -52 kg! La francese ha avuto la meglio di Toro Soler dopo oltre 2 minuti di golden score grazie ad uno yuko 12.41 Si va al golden score tra Giuffrida e Krasniqi 12.41 Arriva uno shido anche per Giuffrida a 18? dal termine 12.40 Shido per Krasniqi 12.39 Prosegue l’equilibrio tra Giuffrida e Krasniqi quando entriamo nella seconda metà di incontro 12.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida sconfitta in semifinale, sarà finale per il bronzo! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida a caccia della semifinale, Scutto eliminata Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: cresce l’attesa per la semifinale di Giuffrida! Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Campionati europei di judo 2026 a Tbilisi: programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: subito Assunta Scutto e Odette Giuffrida; Europei Judo 2026: calendario, orari e dove vedere gli azzurri in TV e streaming; Europei di Judo 2026 a Tbilisi: Italia con 18 azzurri, Bellandi sogna uno storico Triplete. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: subito Assunta Scutto e Odette GiuffridaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei ... oasport.it Calendario Europei judo 2026: programma, orari, tv, streamingDa giovedì 16 a domenica 19 aprile si terranno a Tbilisi i Campionati Europei di judo 2026, primo grande evento internazionale della stagione con in palio ... oasport.it LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: tra poco si cominicia a Tbilisi - x.com " MEMORIAL OLINDO BOSCOLO MARCHI " Per la nostra scuola e’ un onore poter ricordare il nostro grande maestro OLINDO BOSCOLO MARCHI con un memorial a lui dedicato! Il judo era la sua grande passione e l’ha trasmessa a tutti noi! Sappiamo quant - facebook.com facebook