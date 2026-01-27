La Traviata di Giuseppe Verdi in scena al Teatro Verdi con la Filarmonica Sestrese

La rappresentazione di “La Traviata” di Giuseppe Verdi al Teatro Verdi di Genova, proposta dall’A.P.S. Voz y Alma, offre un’interpretazione fedele e raffinata dell’opera. L’evento, con la partecipazione della Filarmonica Sestrese, si svolge nel fine settimana, il 31 gennaio e il 1° febbraio, offrendo al pubblico un’occasione per apprezzare un classico del repertorio lirico italiano.

A.P.S. Voz y Alma – L'Anima dell'Opera presenta "La Traviata", sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio al Teatro Verdi di Genova. Dopo Il Trovatore e La Bohéme, portati in scena la scorsa stagione, l'Associazione Voz y Alma presenta uno dei capolavori di Giuseppe Verdi nella settimana dell'anniversario della morte del Grande Maestro. La famosa "Signora delle Camelie", terzo titolo della Trilogia Verdiana, vede la storia di Violetta Valery, cortigiana parigina che conosce in una festa il giovane Alfredo Germont; tra loro sboccia un amore impossibile contrastato dal padre di lui, Giorgio Germont, che la costringe a lasciarlo per preservare l'onore familiare.

Il Teatro di San Carlo di Napoli presenta la produzione di Nabucco di Giuseppe Verdi, inserita nella stagione d'opera 20252026.

“La vida de Giuseppe Verdi: tragedia, pasión y gloria en la ópera”

La Traviata di Giuseppe Verdi in scena al Teatro Verdi con la Filarmonica SestreseA.P.S. Voz y Alma – L’Anima dell’Opera presenta La Traviata, sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio al Teatro Verdi di Genova. genovatoday.it

Maggio Musicale, in scena ‘La traviata’ di Giuseppe VerdiFirenze, 13 novembre 2024 – Dopo il grande successo delle recite di Madama Butterfly, da poco terminate, prosegue la programmazione autunnale del Maggio: in cartellone, sempre nella Sala Grande del ... lanazione.it

Va, pensiero, sull'ali dorate … Giuseppe Verdi died in Milan 125 years ago today. x.com

Giuseppe Verdi moriva il 27 gennaio 1901. Qui una scena da “Verdi” del 1982, poderoso lavoro di Renato Castellani frutto di otto anni di studi sul compositore, con la consulenza musicale di Roman Vlad. In onda in nove puntate, lo sceneggiato abbraccia l’int - facebook.com facebook