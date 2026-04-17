Europa League i risultati dei quarti di finale | Bologna travolto il Braga passa in rimonta sul Betis

Nel turno dei quarti di finale dell'Europa League, il Bologna è stato sconfitto con un risultato schiacciante al Villa Park, subendo una sconfitta netta contro il team di casa. Nel frattempo, il Braga ha ottenuto una vittoria in rimonta contro il Betis, passando al turno successivo. La partita tra Bologna e squadra di casa si è conclusa con un risultato che ha lasciato poco spazio a discussioni.

Birmingham, 16 aprile 2026 – Non c'è storia al Villa Park: il Bologna affonda subito sotto i colpi dei padroni di casa. L'Aston Villa la sblocca dopo un quarto d'ora con l'appoggio di Watkins, al terzo gol contro i rossoblù tra andata e ritorno, su assist di Rogers. La difesa ospite soffre la fisicità e la velocità del Villa. L'arbitro concede un rigore agli inglesi per fallo di mano di Vitik, ma Ravaglia è bravissimo nell'ipnotizzare Rogers. Però il Bologna è disattento e, poco più di un minuto dopo il rigore, Buendia segna il 2-0. Appena prima dell'intervallo, il Villa cala il tris con Rogers che si rifà dopo l'errore dal dischetto. Il secondo tempo è pura formalità: i padroni di casa arrotondano il risultato sul 4-0 con gol di Konsa su calcio d'angolo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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