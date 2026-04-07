Braga-Real Betis andata quarti Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Si gioca l’andata dei quarti di finale di Europa League 20252026 tra Braga e Real Betis. La partita si tiene in Portogallo e vede le due squadre affrontarsi con l’obiettivo di avanzare nella competizione. I portoghesi cercano di proseguire la corsa europea, mentre gli spagnoli schierano una rosa di giocatori di alto livello. La sfida è programmata per questa sera e sarà trasmessa in diretta.

Gara valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League 20252026. I portoghesi vogliono provare la scalata continentale, ma di fronte ci saranno gli spagnoli che vantano una rosa di grande qualità. Braga-Real Betis si giocherà giovedì 9 aprile 2026 alle ore 21 presso lo stadio Comunale di Braga BRAGA-REAL BETIS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I portoghesi sono reduci dal fondamentale successo in campionato contro il Moreirense, utile per mantenere il quarto posto al fine di ottenere il pass per la prossima edizione della Conference League. La squadra di Vicens sogna il primo trionfo in una competizione europea, ma per riuscirsi dovranno superare un grande ostacolo come il Betis. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Braga-Real Betis, andata quarti Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Ferencvaros-Braga, andata ottavi Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Panathinaikos-Betis Siviglia, andata ottavi Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Temi più discussi: Braga - Real Betis, anteprima quarti di finale Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e interviste; Real Betis - Espanyol in Diretta Streaming | DAZN IT; Sporting Braga vs Real Betis Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Europa League 08-04-2026; I gol classici dei quarti di finale di Europa League. Pronostico Braga vs Real Betis – 8 Aprile 2026La sfida di UEFA Europa League tra Braga e Real Betis promette un equilibrio interessante il 8 Aprile 2026, con fischio d’inizio alle 18:45 allo stadio N/D. news-sports.it Braga - Real Betis, anteprima quarti di finale Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e intervisteTutto quello che c'è da sapere sulla partita d'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League tra Braga e Real Betis. it.uefa.com Friburgo e Celta Vigo ai quarti di finale di Europa League, raggiungendo così il Braga che aveva strappato il pass martedì. L'Aston Villa batte il Lille nella ripresa e affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano che batte 4-3 la Roma ai tempi supplementari. Il Betis - facebook.com facebook