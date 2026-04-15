Real Betis-Sporting Braga ritorno quarti di finale di Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Si gioca il ritorno dei quarti di finale di Europa League 20252026 tra la squadra di casa e la formazione ospite. Dopo l’1-1 dell’andata, il risultato è ancora in bilico e le due squadre si preparano a una partita combattuta. L’incontro si svolge in una sera di fine aprile, con entrambi i team che cercano la qualificazione alla semifinale. La partita sarà trasmessa su canali sportivi e piattaforme streaming.

Gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 20252026. L’1-1 dell’andata lascia tutto aperto, il che presuppone che le due squadre si daranno battaglia per raggiungere la semifinale. Real Betis-Sporting Braga si giocherà giovedì 16 aprile 2026 alle ore 21 presso lo stadio de la Cartujia REAL BETIS-SPORTING BRAGA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli spagnoli sono a secco di vittorie da un mese, e nell’ultimo turno di campionato hanno pareggiato in trasferta sul campo dell’Assunta. Per la squadra di Pellegrini è la settima gara senza i tre punti, che le valgono il quinto posto in classifica. I portoghesi sono reduci dalla vittoria in campionato contro l’Aurounca, ottenendo il secondo successo consecutivo nella Primiera Liga e confermarsi al quarto posto in classifica.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Real Betis-Sporting Braga, ritorno quarti di finale di Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Braga-Real Betis, andata quarti Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Sporting Braga-Ferencvaros, ritorno ottavi Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla