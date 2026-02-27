A Nyon si sono svolti i sorteggi degli ottavi di Europa League, con l'abbinamento tra Bologna e Roma, due squadre italiane. Accanto a questa sfida, si sono stabiliti anche gli incontri Lille-Aston Villa e Stoccarda-Porto. Le partite sono state ufficializzate e programmate per i prossimi giorni.

Sarà Gasp contro Italiano: sarà un match bollente. Gli altri match saranno Ferencvaros - Braga, Panatinaikos - Betis, Genk - Friburgo, Celta Vigo - Lione e Nottingham - Midtjylland Db Bergamo 03012026 - campionato di calcio serie A Atalanta-Roma foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Gianpiero Gasperini A Nyon sono andati in scena i sorteggi che hanno decretato quali squadre si affronteranno agli ottavi di Europa League. Sarà derby italiano. Ottavi Champions League, l’Atalanta becca il Bayern Monaco. Ci sarà Real-Manchester City e Psg-Chelsea Il Galatasaray di Osimhen incontrerà il Liverpool. Gli altri match saranno Barcellona - Newcastle, Atletico Madrid - Tottenham, Bodo Glimt - Sporting e Bayer Leverkusen - Arsenal Non solo gli over 30. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ottavi Europa League, ecco il derby italiano: sarà Bologna-Roma. Ci sarnno anche Lille-Aston Villa e Stoccarda-Porto

Sorteggi Europa League LIVE: sarà derby italiano agli ottavi! Bologna-RomaOsimhen Juventus, il sogno si allontana? Oltre alla clausola del Napoli spunta un ostacolo economico che complica il piano bianconero Chivu...

Leggi anche: Sorteggi Europa League: sarà derby italiano agli ottavi! Bologna-Roma, tutti gli altri abbinamenti

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Europa League: chi può affrontare chi, precedenti; Contro chi giocheranno Roma e Bologna agli ottavi? Guida al sorteggio; Champions, la lezione dell’Atalanta al calcio italiano vale gli ottavi: ecco come si gioca in Europa; Europa League, una statistica per squadra impegnata nei playoff.

Diretta live sorteggio ottavi Europa League 2025/26, brivido derby per Roma e BolognaGli abbinamenti per gli ottavi di Europa League decisi dall'urna per Roma e Bologna per le quali non è escluso il rischio derby in questa fase della competizione ... sport.virgilio.it

Europa League sorteggio diretta: Roma-Bologna, sarà derby italiano agli ottavi LIVEC'è il rischio derby per le due italiane, con una probabilità del 50%. Gasp in alternativa può trovarsi di fronte il Genk, Italiano invece il Friburgo di Grifo. Tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Agli ottavi di Europa League ci sarà il derby Italiano: #Bologna e #Roma sono pronte a sfidarsi Chi ha più chance di passare il turno secondo voi x.com

Europa League, l'andata degli ottavi a Bologna il 12 marzo. Ritorno a Roma il 19 marzo: ecco la sfida tra Italiano e Gasperini - facebook.com facebook