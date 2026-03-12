Eurolega Virtus Bologna-Partizan 82-88 | gli highlights

Nella partita di Eurolega, la Virtus Bologna ha subito una sconfitta casalinga contro il Partizan con il punteggio di 82-88. La squadra di casa non è riuscita a invertire il risultato nel corso dell'incontro e ora le possibilità di qualificarsi ai play-in appaiono ridotte. La partita si è conclusa con il Partizan che ha mantenuto il vantaggio fino alla sirena finale.

Alza bandiera bianca la Virtus, che perde in casa contro il Partizan e vede svanire quasi definitivamente le chance di agganciare il treno play-in. I serbi di Penarroya si impongono con autorità, approfittando delle assenze di Bologna (mancavano Pajola e Hackett, e si è fatto male Vildoza): gran prova del rientrante Carlik Jones, ben supportato da un super Bonga (doppia doppia da 16 punti e 11 rimbalzi), mentre alla Virtus non bastano i 19 punti di Edwards. Finisce 82-88: guarda gli highlights.