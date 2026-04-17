Eurolega la Virtus fa il colpaccio con il Maccabi Milano cade anche in casa dell' Oly

Nella giornata di oggi, le squadre italiane impegnate in Eurolega hanno concluso la propria campagna con risultati contrastanti. La Virtus Bologna ha ottenuto una vittoria importante contro il Maccabi, mentre Milano ha subito una sconfitta anche in casa dell’Olympiacos. La stagione europea si è così conclusa per entrambe con una vittoria e una sconfitta.

Bologna, 16 aprile 2026 – Si chiude con una sconfitta e un successo la stagione europea delle squadre italiane impegnate in Eurolega. A congedarsi dall’Europa con un successo è stata la Virtus Bologna, che ha saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo e ha sconfitto il Maccabi Tel Aviv 89-85 sul neutro di Belgrado. Gli uomini di coach Jakovljevic hanno compiuto una vera e propria impresa, comandando - nonostante un reparto esterni ridotto all’osso dalle assenze di Vildoza, Morgan e capitan Pajola - di fatto per tutto l’arco dei 40’ e facendosi trascinare dalle prove di grande spessore di Carsen Edwards (19 punti con 77 da due, 5 rimbalzi e 4 assist per un Complessivo 25 di valutazione), Derrick Alston jr.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eurolega, la Virtus fa il colpaccio con il Maccabi. Milano cade anche in casa dell'Oly Notizie correlate Leggi anche: Basket, la Virtus Bologna saluta l’Eurolega con una vittoria contro il Maccabi LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 0-0, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizia il match dell’Armani!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Leday spinge e commette fallo su Clark che andrà in lunetta. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Eurolega, Maccabi Virtus Bologna e Olympiacos Olimpia Milano: orari e dove vedere; Eurolega: la Virtus Bologna chiude con un successo per 85-89 a Belgrado contro il Maccabi Rapyd Tel Aviv; Basket, Eurolega: altra sconfitta per la Virtus, anche il Baskonia sbanca Bologna; La Virtus non sa più vincere, in Eurolega con il Bayern Monaco arriva la settima sconfitta di fila. La Virtus chiude la sua Eurolega con la prima vittoria di Jakovljevic. Maccabi tenuto sempre dietroSbancando il campo neutro degli israeliani (89-85), i bianconeri si mettono alle spalle tre squadre, risalendo al 17° posto. Alston, Diarra e Niang i ... bologna.repubblica.it Vince la Virtus: chiude la stagione d'Eurolega con una vittoria contro il MaccabiVittoria della Virtus sul neutro di Belgrado contro il Maccabi, e chiude così la sua Eurolega. I bianconeri arrivano anche sul +12 nel secondo quarto, prima d’esser recuperati fino al ... pianetabasket.com La Virtus chiude la sua Eurolega con la prima vittoria di Jakovljevic. Maccabi tenuto sempre dietro x.com EUROLEGA (R38) - L'Olympiacos prova di nuovo a sfidare la maledizione della #1, negli ultimi 8 anni: • 2016-17: Real Madrid • 2017-18: CSKA Mosca • 2018-19: Fenerbahce • 2020-21: Barcellona • 2021-22: Barcellona • 2022-23: Olympiacos - facebook.com facebook