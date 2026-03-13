LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 0-0 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | inizia il match dell’Armani!

La partita tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv è iniziata con il punteggio di 0-0. Durante il primo quarto, Leday ha tentato di attaccare, ma ha commesso fallo su Clark, che si è presentato alla lunetta. La gara si svolge nell’ambito dell’Eurolega 2026 e viene trasmessa in diretta. I tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale sul sito ufficiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Leday spinge e commette fallo su Clark che andrà in lunetta. 6-5 Ancora Shields! Seconda tripla del suo match! Shields buca Rayman che commette fallo. 3-5 Canestro da media lunghezza per Clark III. 3-3 Walker si iscrive al match con la prima tripla del suo match. 3-0 SUBITO SHIELDS! Tripla immediata dello statunitense! Nebo vince la palla a due, il primo possesso è di Milano! INIZIA IL MATCH 20.29 Pochissimi attimi alla palla due! 20.28 Questa sarà l’ultima partita di Milano all’Allianz Cloud, visto che con la fine della finestra olimpica, l’Olimpia tornerà all’Unipol Forum. 20.25 Dopo Tel Aviv, Milano affronterà uno degli avversari più duri dell’Eurolega: il Fenerbahce di Nick Melli, il 20 marzo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 0-0, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizia il match dell’Armani! Articoli correlati LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per continuare a sperareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Olimpia... Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: mancano venti minuti alla palla due Altri aggiornamenti su LIVE Olimpia Milano Maccabi Tel Aviv 0... Temi più discussi: LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per continuare a sperare; Olimpia Milano-Cantù di Lega Basket: dove vedere la partita in tv e streaming; Ancora una volta è Olimpia contro Maccabi e la posta in palio è altissima; Milano: Protocollo Mille Occhi sulla città rinnovato in vista di Olimpia-Maccabi. Eurolega, Olimpia Milano-Maccabi alle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket2?\?&?@??u0001?? u000bu0003??/??t?? >u001e?k?u0002u0005??z?tu0017?b?G< u001a??????*?x??=H3rQ?`?&??T????T???/??$u0012?'I??? 5??S?)7??????5Qu0013??u0012?u0013??}b??????? ??b {? $u0012u000e ?g,@Y?9???Q sport.sky.it Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TVOlimpia Milano-Maccabi Tel Aviv: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica ... msn.com EuroLeague ha ufficializzato nella terza di Olimpia Milano-Maccabi Tomislav Hordov, Jordi Aliaga e Hugues Thepenier. - facebook.com facebook Eurolega, Olimpia Milano-Maccabi alle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket #SkySportBasket #Eurolega #OlimpiaMilano #MaccabiTelAviv x.com