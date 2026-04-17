Si è tenuta a Milano la prima sessione di formazione organizzata da EUPATI Spagna, rivolta ai pazienti che vogliono migliorare il dialogo con i media, medici e istituzioni. L’evento si è svolto presso l’Hotel Concorde e ha rappresentato il primo passo di un percorso di formazione dedicato a rafforzare le competenze comunicative dei partecipanti. La giornata ha visto la partecipazione di un gruppo di pazienti interessati a sviluppare abilità di interazione pubblica e professionale.

Si è svolta all’Hotel Concorde di Milano, la prima sessione di formazione realizzata da EUPATI Spagna, per imparare a relazionarsi con i media. EUPATI è l’acronimo di European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation (Accademia Europea dei Pazienti sull’Innovazione Terapeutica). Non è un ente regolatorio, ma un’iniziativa europea nata per formare i pazienti e renderli partecipi nello sviluppo dei farmaci. Tra i promotori c’è l’Innovative Medicines Initiative, una collaborazione tra l’Unione Europea e l’industria farmaceutica. L’obiettivo primario di EUPATI Spagna è di promuovere la Ricerca Scientifica e coinvolgere attivamente i pazienti nel processo di ricerca, sperimentazione e sviluppo dei farmaci, per un confronto costante e produttivo con gli enti decisionali.🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Eupati Spagna, pazienti “a scuola” per migliorare il dialogo con medici e istituzioni

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