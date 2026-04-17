Etna escursionista inglese in pericolo | soccorso critico sulla lava

Un'escursionista di circa settant’anni di nazionalità inglese è stata soccorsa in condizioni critiche sul versante nord dell’Etna. La donna è caduta accidentalmente vicino alla Grotta Corruccio durante un'escursione mattutina e ha richiesto intervento immediato. I soccorsi sono intervenuti per portarla in un luogo più accessibile, dove è stata stabilizzata e trasferita in ospedale. La caduta ha provocato ferite serie, e le operazioni di soccorso sono state coordinate sul posto.

Una settantenne di nazionalità inglese è stata soccorsa in condizioni critiche sul versante nord dell’Etna, dopo una caduta accidentale avvenuta nei pressi della Grotta Corruccio durante una mattinata di escursioni. L’intervento è stato coordinato dalla Centrale Operativa 118 di Catania, che ha attivato immediatamente i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per gestire l’emergenza in un’area caratterizzata da terreni lavici estremamente scivolosi. La dinamica del sinistro tra i sentieri del vulcano. Il momento del pericolo si è verificato mentre la donna, che percorreva i sentieri insieme a un gruppo di escursionisti accompagnati da una guida professionista, si accingeva a esplorare l’imboccatura della Grotta Corruccio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Etna, escursionista inglese in pericolo: soccorso critico sulla lava Notizie correlate Il giorno in cui l’Etna divorò Catania: 122 giorni di lava e la città diventò neraL’11 marzo 1669, l’Etna aprì le sue viscere sul fianco meridionale e scatenò la più devastante eruzione vulcanica della storia siciliana. Caduta a 1000m: elisoccorso salva escursionista criticoUn uomo di trentacinque anni, originario di Trieste, è stato recuperato in condizioni critiche dopo essere scivolato fuori da un sentiero non... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Turista inglese infortunata in una grotta etnea: interviene il soccorso alpino per recuperarla; Etna, escursionista scivola nella Grotta Corruccio e resta ferita: interviene il Soccorso Alpino. Etna, escursionista scivola nella Grotta Corruccio e resta ferita: interviene il Soccorso AlpinoEntra dentro la Grotta Corruccio sul versante nord dell’Etna e scivola all’ingresso. Recuperata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Nella tarda mattinata di giovedì, il Servizio Region ... strettoweb.com Etna: escursionista precipita in un dirupo, ferito il soccorritoree speleologico siciliano impegnati durante la notte insieme alla Guardia di finanza nelle ricerche di un uomo e poi nel soccorso di un vigile del fuoco feritosi durante le manovre di salvataggio. rainews.it Turista inglese cade sull'Etna e resta intrappolata in una grotta: provvidenziale l'intervento del Soccorso Alpino Ecco cos'è successo https://qds.it/turista-inglese-infortunata-in-una-grotta-etnea-il-salvataggio-del-soccorso-alpino/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com facebook