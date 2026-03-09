Caduta a 1000m | elisoccorso salva escursionista critico

Un uomo di 35 anni, proveniente da Trieste, è stato soccorso dall’elicottero dopo essere caduto a circa 1000 metri di altezza mentre percorreva un sentiero non segnalato sopra Pesariis. L’escursionista, in condizioni critiche, è stato recuperato dai soccorritori e trasportato in ospedale. L’incidente si è verificato questa mattina durante un’escursione in zona.

Un uomo di trentacinque anni, originario di Trieste, è stato recuperato in condizioni critiche dopo essere scivolato fuori da un sentiero non segnalato sopra Pesariis. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio del 7 marzo 2026, a circa mille metri di quota lungo il Rio Fuina, richiedendo l'intervento notturno dell'elisoccorso per il trasporto all'ospedale di Tolmezzo. La discesa lungo una traccia priva di segnaletica ha portato l'escursionista a perdere l'equilibrio e cadere per diversi metri, subendo vari traumi che lo hanno lasciato bloccato sul terreno impervio. La richiesta di aiuto pervenuta al numero unico 112 alle 19:00 ha innescato una complessa catena operativa che ha mobilitato più corpi di soccorso nella zona montana del Friuli.