Una donna di 70 anni, turista inglese, è rimasta ferita mentre si trovava sul versante settentrionale dell’Etna, presso l’imbocco della Grotta Corruccio. L’incidente si è verificato durante un’escursione, portando il soccorso alpino ad intervenire per recuperare la turista e prestarle assistenza. L’area è stata raggiunta dagli uomini del soccorso, che hanno operato sul luogo dell’incidente per le operazioni di salvataggio.

Un’escursione sul versante settentrionale dell’Etna si è trasformata in un’operazione di soccorso dopo che una turista inglese di 70 anni è rimasta ferita presso l’imbocco della Grotta Corruccio. L’incidente, avvenuto nella tarda mattinata di giovedì, ha richiesto l’intervento tempestivo dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per il recupero della donna, colpita da un forte trauma a una gamba dopo una caduta sui gradoni d’ingresso della cavità. L’intervento tecnico nel cuore del vulcano. La gestione dell’emergenza è stata coordinata dalla Centrale Operativa 118 di Catania, che ha immediatamente attivato le squadre specializzate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Etna, dramma per una settantenne: soccorso alpino nella Grotta Corruccio

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