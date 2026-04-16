Etna nord | da pineta Ragabo a grotta Corruccio

Domenica 26 aprile si svolgerà un'escursione sull'Etna nord, partendo dalla pineta Ragabo e proseguendo lungo un percorso ad anello che attraversa boschi, antiche colate laviche e offre viste panoramiche. Il cammino si concluderà alla Grotta Corruccio, un punto di interesse lungo il tragitto. L'itinerario prevede un tragitto immerso nella natura tra paesaggi vulcanici e ambienti boschivi.

Per domenica 26 aprile in un suggestivo percorso ad anello sull'Etna tra boschi, antiche colate laviche e panorami mozzafiato, fino alla Grotta Corruccio. Partendo dal Rifugio Ragabo, ci incammineremo lungo la Pista Altomontana, attraversando il fitto Bosco Ragabo, un’area ricca di fascino e.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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