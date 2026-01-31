Un padre e sua figlia sono rimasti bloccati nella notte tra neve e ghiaccio sull’Etna. L’allarme è scattato poco prima di mezzanotte, quando le condizioni meteo hanno complicato la strada di alta quota. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Soccorso Alpino, che stanno operando per mettere in salvo le due persone. La zona rimane sotto stretta osservazione mentre le operazioni continuano.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme poco prima di mezzanotte. Notte di apprensione sul versante sud dell’Etna, dove due persone sono rimaste intrappolate a causa della neve e del ghiaccio lungo la viabilità di alta quota. Poco prima della mezzanotte, la centrale operativa del 118 di Catania ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (Cnsas) per prestare assistenza agli occupanti di un’auto in difficoltà: si trattava di un padre e della figlia minorenne, bloccati lungo la strada provinciale 92, che conduce al rifugio Sapienza, a circa un chilometro dai crateri Silvestri. Le difficoltà legate al maltempo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Etna, padre e figlia bloccati nella notte tra neve e ghiaccio: intervento del Soccorso Alpino

Approfondimenti su Etna Soccorso

Nella notte tra venerdì e sabato, il soccorso alpino siciliano è intervenuto sull’Etna per salvare un padre e una figlia rimasti bloccati sulla neve.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Etna Soccorso

Argomenti discussi: Padre e figlia sommersi dalla neve: salvati sull'Etna; Padre e figlia bloccati di notte sulla neve, interviene il soccorso alpino; Etna, auto bloccate da neve e ghiaccio: salvati nella notte padre e figlia, sulla strada per il Rifugio Sapienza; VIDEO. Due turisti con la figlia di 4 anni si mettono in viaggio in mezzo alla tormenta. I soccorritori li raggiungono nonostante un metro e mezzo di neve sulla strada.

Paura sull’Etna: padre e figlia bloccati in montagna, provvidenziale salvataggio del soccorso alpinoEtna, il soccorso alpino recupera padre e figlia bloccati in montagnaEtna, il soccorso alpino ... msn.com

Etna, auto bloccate da neve e ghiaccio: salvati nella notte padre e figlia, sulla strada per il Rifugio SapienzaGli operatori del Soccorso alpino e speleologico hanno anche trovato un'altra auto, semisommersa, abbandonata sulla carreggiata. Nessuna traccia degli occupanti ... lasicilia.it

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano è intervenuto nella notte tra venerdì e sabato sul versante sud dell’Etna per soccorrere due persone, tra cui una minore, rimaste bloccate a causa della neve e del ghiaccio presenti sulla viabilità ad alta quota. - facebook.com facebook