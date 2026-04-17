Estradato dalla Spagna torna libero dopo 11 mesi | annullata custodia cautelare per 52enne barese

Il 15 aprile 2026 il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha deciso di annullare la custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 52 anni, originario di Triggiano. La misura era stata applicata dopo il suo ritorno dall'estradizione dalla Spagna, ma il tribunale ha rilevato una mancanza di elementi sufficienti per mantenere la detenzione. L'uomo è stato quindi rimesso in libertà, assistito dai suoi avvocati.

Il 15 aprile 2026 il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha annullato per carenza di gravità indiziaria l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico del 52enne Matteo Costanza, originario di Triggiano, disponendo l'immediata liberazione dell'uomo, difeso dagli avvocati.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Spedizione punitiva con mazza da baseball, annullata la custodia cautelare per un 19enneLa Corte Suprema di Cassazione annulla l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Nicolò Palermo, 19 anni di Benevento, indagato per il... Secondigliano: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 soggettiTempo di lettura: 4 minutiNella giornata odierna, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, si comunica la Polizia di Stato ha eseguito... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Operazione 'Millennium', estradato dalla Spagna per finire in un carcere italiano ma dopo 11 mesi viene liberato; Sarno, raid armato nell'area mercato: 24enne nei guai per tentato omicidio. Operazione Millenium: estradato dalla Spagna, libero dopo 11 mesi: il tribunale del riesame annulla la custodia cautelareM.C., 52 anni, originario di Triggiano (Bari) ma da tempo residente in Spagna, fu tratto in arresto all’estero su iniziativa del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Reggio Calabria mediante l’atti ... ilmetropolitano.it