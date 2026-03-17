Secondigliano | eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 soggetti

Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone a Secondigliano. L’operazione è avvenuta su delega della Procura della Repubblica di Napoli. L’intervento ha coinvolto forze dell’ordine che hanno portato a termine le misure restrittive. Nessun dettaglio sui motivi dell’azione o sulle accuse rivolte ai soggetti coinvolti.

Tempo di lettura: 4 minuti Nella giornata odierna, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, si comunica la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di undici soggetti responsabili a vario titolo di vari e gravi reati, tra cui quelli previsti dagli art. 74 commi 1, 2 e 3 D.P.R. 3091990, art. 416 bis. 1 c. pen., art. 73 comma 1 D.P.R. 3091990, art. 629 co. 2, in relazione all’ art. 628 commi 1 e 3 c. pen.. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotte dal Commissariato Secondigliano e dalla Squadra Mobile di Napoli, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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