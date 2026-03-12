In Finlandia, durante le gare di biathlon a Kontiolahti, gli spettatori possono tifare restando in vasche riscaldate vicino alla pista. La particolarità è che questi punti di visione sono allestiti con vasche di acqua calda, permettendo al pubblico di assistere alle competizioni senza dover rinunciare al costume da bagno, anche a temperature di circa -5°C.

Piscine o camere d’albergo all’interno di uno stadio di calcio per assistere a una partita mentre si fa il bagno. Oppure yacht ormeggiati a bordo pista per seguire il Gran Premio di Montecarlo di Formula 1. Nel mondo esistono diversi luoghi affascinanti da cui vivere dal vivo grandi eventi sportivi, ma assistere a una gara di uno sport tipicamente invernale come il biathlon a bordo pista, con -5 gradi all’esterno e in costume dentro una vasca bollente, ha senza dubbio un fascino tutto particolare. È quanto accaduto la scorsa settimana a Kontiolahti, in Finlandia, dove alcuni appassionati hanno pagato per seguire Lisa Vittozzi e gli altri campioni del biathlon internazionale immersi in una vasca riscaldata affacciata sul poligono di tiro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fare il tifo a -5° restando in costume da bagno? In Finlandia si può

