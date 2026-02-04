Pedro Felipe al Sassuolo Carnevali esce allo scoperto | Abbiamo fatto un investimento Spero in una cosa

Il Sassuolo ha ufficializzato l’arrivo di Pedro Felipe, confermando l’investimento fatto dal club. Il presidente Carnevali ha spiegato che si tratta di una mossa simile a quella fatta con Muharemovic, e spera di ottenere buoni risultati. La trattativa si è chiusa senza troppi dettagli, ma l’obiettivo è rafforzare la squadra e puntare a migliorare la posizione in classifica.

Pedro Felipe al Sassuolo, Carnevali conferma la volontà da parte dei neroverdi di ripetere una operazione molto simile a quella di Muharemovic. Il mercato invernale del club neroverde si è chiuso con un'operazione che guarda con decisione al futuro, confermando l'ottimo asse di mercato con la Torino bianconera. La trattativa per portare Pedro Felipe al Sassuolo rappresenta la volontà della dirigenza di anticipare la concorrenza su profili giovani e già pronti per il salto di qualità. Il difensore brasiliano, distintosi nella Next Gen, approda in Emilia per rinforzare il reparto arretrato di una squadra che punta con forza a ritornare fra le squadre in grado di lottare per le prime dieci posizioni.

