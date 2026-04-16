Inter Cagliari dentro la sfida fratricida tra Pio e Sebastiano Esposito | avversari per una sera col sogno Nazionale

Domani si disputerà la partita tra Inter e Cagliari, con due fratelli Esposito in campo come avversari. Entrambi sono stati convocati per rappresentare la nazionale e si troveranno di fronte in questa sfida. La presenza di Pio e Sebastiano Esposito nello stesso match crea un momento particolare, in cui l'attenzione si concentra sulla loro rivalità sportiva e sul sogno di condividere presto un’esperienza internazionale.

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