Esplode il caso Marquez MotoGp sconvolta | Si ritira

Nella MotoGP si apre una nuova fase dopo l’annuncio del ritiro di Marc Marquez. La decisione arriva in un momento difficile per il pilota, che da tempo affronta problemi legati a un infortunio subito l’anno precedente e a una scarsa sintonia con la moto attuale. La stagione in corso si è rivelata complessa per lui, portando alla scelta di abbandonare la competizione. La notizia ha scosso il mondo delle gare motociclistiche.

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MotoGP, la caduta di Alex Marquez durante il GP della Thailandia a Buriram

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