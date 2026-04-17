Esplode il caso Marquez MotoGp sconvolta | Si ritira
Nella MotoGP si apre una nuova fase dopo l’annuncio del ritiro di Marc Marquez. La decisione arriva in un momento difficile per il pilota, che da tempo affronta problemi legati a un infortunio subito l’anno precedente e a una scarsa sintonia con la moto attuale. La stagione in corso si è rivelata complessa per lui, portando alla scelta di abbandonare la competizione. La notizia ha scosso il mondo delle gare motociclistiche.
Locatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna. Lewandowski Juve, il Milan pronto a sfidare i bianconeri per l’attaccante polacco! L’agente Zahavi in Italia: i possibili scenari Alaba Real Madrid, decisione presa: sarà addio a fine stagione? La rivelazione di Romano Allegri Milan, altro che addio: il piano del club per blindarlo e per regalargli tre acquisti top in estate! Rinnovo Locatelli, adesso è ufficiale! C’è l’accordo fino al 2030: il comunicato del club e le parole di Comolli Bournemouth, decisione presa per il post Iraola: panchina affidata a...🔗 Leggi su Calcionews24.com
MotoGP, la caduta di Alex Marquez durante il GP della Thailandia a Buriram
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