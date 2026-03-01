MotoGp Thailandia vince Bezzecchi e Marquez si ritira

Nel primo Gran Premio di MotoGP del 2026 in Thailandia, Marco Bezzecchi ha conquistato la vittoria, mentre Marc Marquez si è ritirato dalla gara. La corsa si è svolta senza altri eventi significativi, e i risultati definitivi mostrano i due piloti in evidenza. La gara si è conclusa con il trionfo di Bezzecchi e l’assenza di Marquez, che ha deciso di lasciare la competizione.

(Adnkronos) – Vittoria di Marco Bezzecchi nel Gran Premio di MotoGP in Thailandia nel primo appuntamento del Motomondiale 2026. Il pilota dell'Aprilia ha dominato la gara, disputata sul circuito di Buriram, dalla pole position fino alla bandiera a scacchi oggi 1 marzo. Giornata nera per Marc Marquez. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, è stato il ritiro del campione del ha dovuto abbandonare la gara a causa di un problema alla ruota posteriore della sua Ducati. Marquez, che partiva dalla seconda posizione in griglia, ha alzato bandiera bianca dopo un errore. Alle spalle di Bezzecchi si sono piazzati Pedro Acosta e Raul Fernandez, rispettivamente su KTM e Trackhouse. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

