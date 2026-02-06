Epstein e il progetto delirante per migliorare la razza umana | il piano per inseminare 20 donne alla volta nel suo ranch

Epstein pianifica di inseminare 20 donne alla volta nel suo ranch, secondo nuovi documenti statunitensi. Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche informazioni che svelano l’ossessione dell’imprenditore per l’eugenetica e l’idea di creare una “razza umana” migliorata geneticamente. Le carte mostrano un progetto che molti definiscono delirante e pericoloso, con dettagli inquietanti sulle sue intenzioni di manipolare la genetica umana.

Nuovi documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia statunitense, analizzati dal Daily Telegraph, rivelano dettagli inquietanti sull’ossessione di Jeffrey Epstein per l’eugenetica e la creazione di una discendenza «geneticamente superiore». Secondo i dossier, l’imprenditore, morto suicida in carcere nel 2019 mentre era in attesa di un processo per reati sessuali, progettava di usare il proprio Dna per inseminare una ventina di donne alla volta nel suo ranch del New Mexico, con l’obiettivo di migliorare la razza umana. Alcune delle email in cui emerge un’ideologia razzista sono indirizzate ad alcuni intellettuali di rilievo.🔗 Leggi su Open.online

Tra i file pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, spunta una mail che riguarda Epstein e il suo ranch.

Una mail del 2019 rivela che Jeffrey Epstein avrebbe ordinato la sepoltura di due giovani straniere nel suo ranch.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

