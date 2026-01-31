Visita del vescovo a scuola Atei e razionalisti protestano | Il Della Rovere ha incrinato il rapporto di fiducia con le famiglie

Una delegazione di atei e razionalisti si è mobilitata contro la visita del vescovo all’Istituto Della Rovere di Urbania. Il rappresentante dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, Alessandro Cirelli, ha dichiarato che questa visita ha incrinato la fiducia tra la scuola e le famiglie, e ha espresso solidarietà ai genitori che hanno protestato. La tensione sulla gestione dell’evento resta alta, con i genitori che chiedono maggiore rispetto per la pluralità delle opinioni.

Urbania (Pesaro e Urbino), 21 gennaio 2026 – L’ Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, tramite il proprio rappresentante nella nostra provincia Alessandro Cirelli, torna sulla vicenda della visita del vescovo alla scuola di Urbania: "Esprimiamo forte preoccupazione per quanto avvenuto all’Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere“ e ci schieriamo apertamente al fianco dei genitori che hanno manifestato disagio e disappunto per una gestione opaca e poco rispettosa della pluralità delle famiglie. Comprendiamo pienamente il malessere di chi si è visto costretto a ritirare i propri figli da scuola o a far loro perdere ore di lezione: un disagio ingiustificabile, prodotto non da una scelta delle famiglie ma da decisioni assunte dall’istituzione scolastica senza adeguata trasparenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.itImmagine generica

