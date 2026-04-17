Esempio di responsabilità e impegno | riconoscimento all' ispettore Walter Giraldo

Quindici giorni fa, durante una festa organizzata per salutare colleghi e amici della questura di Venezia, si è celebrato il pensionamento di un ispettore di polizia con 40 anni di servizio. La cerimonia ha ricordato gli anni di lavoro intensi, profondi ed emozionanti trascorsi in servizio. La festa ha rappresentato un momento di riconoscimento per la lunga carriera dell’ispettore, che ha condiviso con i presenti ricordi e momenti significativi.

Quindici giorni fa, alla festa per il saluto ad amici e colleghi della questura di Venezia con i quali ha condiviso 40 anni di carriera lavorativa tra esperienze intense, profonde ed emozionanti, era stata dura per l'ispettore di polizia Walter Giraldo festeggiare l'inizio della meritata.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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